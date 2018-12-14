Aydın'da 11 bin 810 üreticiye 21 milyonluk ödeme yapılacak

Aydın'da 2017 Zeytinyağı Fark Ödemeleri kapsamında 11 bin 810 üreticiye 21 milyon 618 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün başladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında işlemlerini tamamlayarak destekleme ödemesi almaya hak kazanan 11 bin 810 üreticiye, toplamda 21 milyon 618 bin 055,51 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Zeytinyağı fark ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti numarası 4-6-8 ile bitenlere 14 Aralık 2018 tarihi saat 18.00'dan sonra, 0-2 ile bitenlere ise 21 Aralık 2018 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacaktır” denildi.