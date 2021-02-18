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Aydın'da 110 bin korona aşısı yapıldı

Aydın genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şimdiye kadar 110 bin 924 aşı yapıldı.


Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde çalışmalar sıkı bir şekilde gerçekleştirilirken, korona virüs aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Aşı çalışmalarında birinci doz uygulanmaya devam ederken ikinci doz aşılamalarına da başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan anlık verilere göre Aydın'da bugüne kadar toplam 110 bin 924 kişiye korona virüs aşısı yapıldı.


Sağlık Bakanlığın resmi internet sitesinde, 18 Şubat Perşembe günü verilerine göre ülke genelinde toplam 5 milyon 754 bin 47 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Aydın'da 98 bin 256 kişiye birinci doz, 12 bin 668 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 110 bin 924 aşı vuruldu.


Alınan tedbirler ile birlikte il genelinde pozitif vaka sayılarında düşüş yaşanmaya devam ederken Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklama da vatandaşların rehavete kapılmaması uyarısı yapıldı.

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