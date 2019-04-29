Aydın'da 110 şişe kaçak içki ele geçirildi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 110 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla yürütülen önleyici kolluk hizmetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Jandarma asayiş timlerince yapılan çalışmalarda Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesinde İ.K. isimli kişinin evinde ve arabasında kaçak bandrolsüz alkollü içki olduğu duyumu alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Şüphelinin Güzelçamlı Mahallesindeki evinde yapılan aramada 37 adet rakı, 10 adet votka, arabasında yapılan aramada ise 63 adet rakı olmak üzere toplam 110 adet kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.