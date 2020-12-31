Aydın'da 112 ekipleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Osman Açıkgöz'ün başkanlığında yapıldı.

2020 yılının ildeki en başarılı 3 istasyonun belirlendiği toplantıda 2019 ve 2020 yılı verileri değerlendirildi. 112 ekiplerini değerlendirmek için 7 parametrenin kullanıldığı başarı sıralamasında 1'inci Kuyucak 112 ASHİ, 2'inci Yenipazar 112 ASHİ, 3'üncü Koçarlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına başarı belgeleri verildi. Genel anlamda pandemi döneminde tüm istasyonların büyük bir özveriyle görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiği değinilirken, 112 Acil sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması çalışan memnuniyetinin geliştirilmesi daha kaliteli hizmet sunulabilmesi adına 2021 yılının ilk çeyreğinde planlanan hedefler paylaşıldı.

Ayrıca majör sorun anketinin yapılacağının da bildirildiği toplantı da 112 istasyon sorumluları nezdinde 2020 yılında fedakarca ve özveriyle çalışan tüm 112 çalışanlarının yeni yılları kutlandı.