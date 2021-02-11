Aydın'da 112 ekipleri, farkındalık oluşturdu

Acil durumlarda zaman kaybını önlemek amacıyla hayata geçirilen uygulama ile birlikte artık tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı. Tüm acil çağrılar artık 112 hattıyla tek merkezden yönetilirken yerli ve milli yeni nesil 112 yazılımı kullanılacak. Bu kapsamda harekete geçen Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri Atatürk Kent Meydanı'nda kurdukları stant ile Aydınlıları bilgilendirdi. 112 Günü kapsamında açılan stant da tüm acil çağrılar için 112'nin aranacağının bilgisini veren ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı. Gün boyu devam edecek olan stantta vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen konularında da hatırlatmalar yapılırken, 3 bin adet maske dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Neşe Şahin, “Avrupa'da ve ülkemizde 11 Şubat 112 Günü olarak kutlanmakta. Biz de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak bugünün önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 3 bin el broşürü ve anket bastık. Bunları vatandaşlarımıza dağıtacağız. 112 numarası altında 7 tane kurumun kısa numaraları birleşiyor. Vatandaşlarımız daha önceleri polis için 115, itfaiye için 110 gibi numaraları arıyordu artık sadece 112'yi arayarak tüm acil çağrılarını yapabilecek. Şubat ayının son haftası itibariyle de uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Gün boyu devam edecek olan standımızda vatandaşlarımıza 112'nin tek çatı altında toplanması anlatarak bilgi vereceğiz” dedi.