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Aydın'da, 112 fidan toprakla buluştu

Aydın’da 112 Günü kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde 112 mavi servi fidanı toprakla buluştu.

Aydın'da 112 Günü kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde 112 mavi servi fidanı toprakla buluştu.


Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 112 günü kapsamında 112 fidan toprakla buluştu. Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından düzenlenen fidan etkinliğinde 112 personelleri doğaya nefes oldu. Emine Erdoğan Hatıra Ormanı'nda 30 personelin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat da katıldı. Etkinlikte 112 Günü anısına ilk fidanı diken Arat, “Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da personelimiz fidan dikim etkinliğine katıldılar. İnşallah bu etkinlik her yıl devam eder ve binlerce 112 hatıra ormanı oluşur” dedi.


Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde gelen fidanları toprakla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Neşe Şahin, katılımcılara teşekkür etti.


112 personellerinin de fidan dikimleri ile devam eden etkinlikte 112 fidan doğaya nefes olurken, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat da programı takip eden basın personellerini unutmadı. Basın mensuplarına da defne ve biberiye fidanı hediye eden Arat, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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