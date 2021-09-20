İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 114 şahsa Kovid-19 uyarısı

Aydın’da Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi (KGYS) kameraları tarafından tespit edilen, Sosyal Mesafe, Maske, Sokağa Çıkma ihlalini gerçekleştiren 114 kişi uyarıldı.

Aydın'da Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi (KGYS) kameraları tarafından tespit edilen, Sosyal Mesafe, Maske, Sokağa Çıkma ihlalini gerçekleştiren 114 kişi uyarıldı.


Aydın Valiliği'nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 114 şahıs ikaz edilmiştir” denildi.

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