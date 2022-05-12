Aydın'da 116 bin kaynak kitap öğrencilere dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Merkezi Sınavlara Hazırlık kaynak kitapları Aydın'da öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerin derslerine katkı sağlamak amacıyla beceri temelli sorular, örnek sorular ve çalışma soruları gibi çeşitli sınıf düzeylerinde hazırlanan kaynak kitaplar Aydın'da da öğrencilere dağıtıldı. Öğrencilerin akademik beceri gelişimlerinin desteklenmesi, öğrenme kayıplarının giderilmesi ve tüm öğrencilere eşit öğrenme fırsatlarının sunulması amacıyla hazırlanan kaynak kitaplar, 8. sınıflara yönelik LGS çalışma kitapları ile 12. sınıf öğrencileri için TYT-AYT soru bankalarından oluşan toplam 116 bin 693 adet kaynak kitabın Aydın genelinde dağıtımı tamamlandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bu çerçevede öğrenciler ile bir araya gelerek sınava hazırlık sürecini değerlendirdi ve sınav kaygılarına yönelik moral vermek için öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak kitaplar için teşekkür eden öğrenciler ise “Sınav kaygısını kitaplar sayesinde aştıklarını, verimli ders çalışma imkanı bulduklarını, soru tarzlarını öğrendiklerini, ücretsiz olduğundan maddi kaygı taşımadan sınav hazırlıklarını rahat bir şekilde yaptıklarını ve içeriğinden memnun olduklarını” ifade ederek kendilerine bu imkanı sağladığı için Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da, özellikle yeni nesil sorulara bu şekilde tüm öğrencilerin ulaşabildiğini belirterek, eğitimde fırsat eşitliği adına tüm öğrencilere ulaştığı için bu kitapların çok daha kıymetli olduğunu belirtti. Bakanlığa da teşekkür eden Okumuş, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.