İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 117 öğrenci “trafik dedektifi” oldu

Aydın’da jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 117 ilk ve orta okul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Aydın'da jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 117 ilk ve orta okul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.



Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız veren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Didim ilçesi Balat İlkokulu ve Kuyucak ilçesi Kayran Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla öğrencileri ziyaret eden ekipler toplam 117 öğrenciye ve 7 öğretmene trafik eğitimi verdi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri gibi konularda eğitim verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 117 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı.

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