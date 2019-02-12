Aydın'da 12 bin araca 4 milyon lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın'da, jandarma ve polis ekiplerinin geçtiğimiz Ocak ayı içinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 12 bin 356 araca 4 milyon 111 bin lira ceza kesildi.

Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 114 bin 52 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 12 bin 356 araca 4 milyon 111 bin 476 TL para cezası tatbik edildi.

Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 121 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 343 sürücünün ehliyetine el konulurken, bin 571 araç trafikten men edildi.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Ocak ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 236, yaralamalı 187, ölümlü 6 olmak üzere toplam 429 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 288 vatandaş yaralanırken, 6 kişi de hayatını kaybetti.