Aydın'da 120 yıl önce yaşanan deprem gözler önüne serildi

Yılında 1899 Aydın-Denizli Depremi' konulu sergi ve panele ev sahipliği yaptı.

Aydın, Nazilli ve Denizli'de sabaha karşı dörtte başlayıp 40 saniye süren 1899 depremi, 9 şiddetinde sarsıntı oluşturmuş ve önemli derecede can ve mal kaybına sebep olmuştu. Etki oluşturduğu alanlarda 2 köy ve 2 bin evi yok eden deprem, 800 kişiyi yaralamış 1000 kişinin de yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Aydın Bölgesi'nin geçmişte yaşadığı tarihi 1899 depremi Osmanlı Arşivi'nden belgeler ile gözler önüne serildi. Panelden önce açılışını Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve panel konuşmacılarının gerçekleştirdiği sergide 120 yıl önce yaşanan depremin korkunç tablosu gözler önüne serildi. Tamamının Osmanlı Arşivlerinden sergiye aktarıldığı yazışmalar, beyanlar özellikle fotoğraflar ziyaretçilere depremin acı gerçeklerini gösteriyor.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi, ADD Aydın Şubesi ve Efeler Kent Konseyi'nin destek verdiği organizasyonda, serginin ardından gerçekleşen panelde Öğretim Üyesi Dr. Günver Güneş, Doç. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran ve Araştırmacı Yazar Hüseyin Asar konuşmacı olarak yer aldı. Dönemin yazılı dökümanları, gazete küpürleri, arşivlerde kayıtlı beyanatlar ve özellikle Osmanlı Arşivinde yer alan belgeler ile gerçekleşen panelde, Aydın Bölgesi'nde yaşanan depremin günümüze ışık tuttuğunu ve unutulmaması gerektiği aktarıldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, sergide yaptığı konuşmada, “Bugün yaşadığımız talihsiz İstanbul Depremi üzerine sıcağı sıcağına bilgilendirme paneli. Fakat geçmişte yaşadığımız bu deprem ile ilgili ve hocalarımızın anlattığı bilgiler, geleceğe ışık tutuyor. Son yıllarda ülkemiz genelinde deprem ile ilgili uzmanlar uyarılar yapıyor. Bugün yıllardır uyarı yapılan İstanbul Depremi yaşandı. Aslında yaşadığımız coğrafya üzerinde bizlerde aynı durumdayız. Bu yüzden anlatılara dikkat ederek, yaşantımızda önlemleri almalı ve depreme hazırlıklı olmalıyız.”

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, panelistlerin ortaya çıkarttıkları belgelerim çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Her belge ciddi araştırmanın bir ürünü. Ayrıca bize tarihimizi anlatmakta. 1899 Aydın - Denizli Depremi sadece Ege Bölgesi'nde değil ülkemiz deprem tarihinde önemli bir yere sahip. Türkiye'nin en ağır hasar aldığı depremlerin başında geliyor. Bu yüzden yaşanan 1899 depreminin ortaya çıkan belgelerinin kentimize kazandırılmasında belediye olarak destekçisiyiz” dedi.