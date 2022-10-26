Aydın'da 122 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı

Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Didim ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan 122 düzensiz göçmen yakalanırken, bir organizatör gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam adasına geçmeye çalışan 27, Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi'nde 38, Didim İlçesi Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda saklanan 57 olmak üzere toplamda 122 düzensiz göçmen yakalandı. Didim'deki olayla ilgili organizatörlük yaptığı tespit edilen A.Ö isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, Efeler'deki göçmenleri bırakan ve organizatör olduğu değerlendirilen kişinin kimlik bilgileri tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Yakalanan 122 düzensiz göçmen işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.