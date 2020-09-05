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Aydın'da 13. kattan düşerek ölen şahsın kimliği belli oldu

Aydın’da sabah saatlerinde 13 katlı bir apartmanın çatısından düşerek hayatını kaybeden şahsın Erkan Çelebi (32) olduğunu belirlendi.

Aydın'da sabah saatlerinde 13 katlı bir apartmanın çatısından düşerek hayatını kaybeden şahsın Erkan Çelebi (32) olduğunu belirlendi.


Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 7 Eylül Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat: 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen bir kişi 13 katlı binanın çatısından düşerek zemine çakıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kimliği belirlendi


Yaşanan olayın ardından polis ekipleri şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hayatını kaybeden şahsın 33 yaşındaki Erkan Çelebi olduğu belirlendi. Çelebi'nin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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