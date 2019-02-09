Aydın'da 132 bin fidan toprakla buluşuyor

Aydın'da, Meyve Bahçelerinin Geliştirilmesi ve Rehabilitasyonu Projesi kapsamında 132 bin 451 adet fidan dağıtımına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Meyve bahçelerinin Geliştirilmesi ve Rehabilitasyonu kapsamında 550 bin TL bütçeli proje kapsamında Aydın genelinde 107 bin 371 adet zeytin, 25 bin 080 adet incir fidanı olmak üzere toplam 132 bin 451 adet sertifikalı fidanın dağıtım çalışmaları devam ediyor. Proje toplam tutarı olan 794 bin 149 TL olan fidan bedelinin yüzde 70'i (550 bin TL) Bakanlık bütçesinden, yüzde 30'u da (244 bin 149 TL) üreticiler tarafından karşılandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İncir ve zeytinlik alanlarda aralarda kalmış boş alanların doldurulması, çeşitli nedenlerle verim vermeyen veya farklı nedenlerden kurumuş ağaçların yerine sertifikalı fidan dağıtımı yapılarak zeytin ve incir üreticilerin gelirlerinin artırılması amaçlanmıştır. Bu projeden; İlçe sınırları içerisinde uygun arazisi olan ÇKS' ye kayıtlı veya mülkiyeti kendisine ait olan gerçek kişiler faydalanmıştır.

1 dekar kapama zeytin bahçesi için dekara 27, incir bahçesi için 21 adet fidan şeklinde tesis edilmesi planlanmış olup, yeni tesis veya iyileştirme için müracaat eden çiftçilere en fazla 108 adet zeytin ve 84 adet incir fidanı dağıtılmıştır. Dağıtılacak olan fidanlarla tesis edilecek bahçeler kapama bahçe özelliğinde ve en fazla 4 dekar olacak şekilde planlanmıştır.

Dağıtılan fidanların kontrol işlemleri; tesis edilecek incir ve zeytin bahçeleriyle ilgili dikim, budama ve yetiştiricilik konularındaki eğitimler ilgili İlçe Müdürlüğü elemanlarınca gerçekleştirilecektir. Projede yer almayan dikim, gübreleme, sulama, bakım, işçilik, kira, nakliye gibi işletme giderleri çiftçi katkısı ile sağlanacaktır” denildi.