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Aydın'da 132 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 132 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 132 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 04 Ocak-10 Ocak 2021 tarihleri arasında 124 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 132 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 466,31 gram Esrar, 127,47 gram Metamfetamin, 86 adet Sentetik Ecza, 4,45 gram Sentetik Kannabinoid,62 gram Kubar Esrar,1 gram Eroin ve 2 adet Ecstasy ele geçirildi.

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