Aydın'da 133 koruyucu aileye 7 milyon ödeme yapıldı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Koruyucu Aile Hizmeti çerçevesinde Aydın'da sevgi evlerinde kalan çocuklara kapılarını açan koruyucu ailelere verilen destekler aralıksız devam ediyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2022 yılında Aydın genelinde Bakanlık tarafından, sevgi evlerinde kalan 150 çocuğa kapılarını açan 133 koruyucu aileye çocuklar için toplam 7 milyon 200 bin 429 TL ödeme gerçekleştirildi.