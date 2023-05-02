Aydın'da 133 spor yatırımı hayata geçirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yatırım planları içerisinde bulunan Aydın'da hayata geçirilen 133 projeden 88 ‘i tamamlandı.

Aydın'da sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması amacıyla il genelindeki spor altyapısı, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinesinde güçlendirilmeye devam ediyor. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin rahatlıkla yapılabileceği modern spor tesisleri ve alanlarının yapımı da aralıksız sürüyor. Gençlerin spor tutkusunu geliştirmek, onları spora teşvik etmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Aydın Valiliği'nin koordinesi ile 2023 yılının ilk çeyreği itibariyle, 95 halı saha, 9 Gençlik Merkezi, 7 yüzme havuzu, 4 sentetik çim yüzeyli saha, 5 spor salonu, 6 tribün, 4 soyunma odası, 1 tenis kortu, 1 go kart pisti ve 1 motokros pisti olmak üzere toplam 133 proje hayata geçirildi. Bu projelerden 88'i tamamlanırken, 27'sinin çalışmaları devam ediyor, 10'u ihale aşamasında, 8'i ise proje aşamasında.

81 adet halı saha yapımı gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi amacıyla Aydın'da 89 halı sahanın yapımı gerçekleştirildi. Bu halı sahalardan, 11'i Çine, 10'u Nazilli, 15'i Söke, 13'ü Efeler, 9'u Didim, 5'i Germencik, 4'ü Yenipazar, 6'sı Kuşadası, 8'i İncirliova ilçelerinde hazır hale getirilerek gençlerin hizmetine sunuldu. 2023 yılı ilk döneminden itibaren ise 14 halı sahanın da yapımına devam ediliyor.

Efeler ve Sultanhisar ilçelerindeki spor salonlarının yapımı devam ederken Söke ve İncirliova ilçelerindeki spor salonları ihale aşamasında, Kardeşköy ve Serçeköy'deki çim yüzeyli saha yapımında da çalışmalar devam ediyor. Söke Stadyumu ile ilgili projenin de ihale aşamasında olduğu açıklanırken, Efeler Stadyumu'nun da proje aşamasında olduğu belirtildi. Kardeşköy, Serçeköy, Nazilli ve Yenipazar'daki 6 adet tribün yapımı ile 4 adet soyunma odası yapımında da çalışmalar devam ediyor.

Gençlik Merkezleri ve yüzme havuzlarının sayısı artıyor

Çine, Didim, Germencik, Yenipazar, Efeler, Sultanhisar ilçelerinde Gençlik Merkezi yapım süreci devam ederken Söke, Kuşadası, İncirliova ilçelerinde de proje ihale aşamasında. Aydın'ın muhtelif ilçelerinde yapımı planlanan 7 yüzme havuzundan 3'ünün de yapım sürecine başlandığı açıklanırken 3'ünün ihale aşamasında, 1'inin ise proje aşamasında olduğu belirtildi.

Nazilli'ye go kart pisti yapılıyor

Nazilli ilçesinde 30 Ocak 2023'te yapımına başlanan go kart pistinin 28 Temmuz 2023'te tamamlanması hedefleniyor. Go kart pisti projesi ise 800 metre asfalt pist, araç kapalı alanı, idari ve kafeterya kısmı ve çevre düzenlemesinden oluşuyor.

Ayrıca Yenipazar'a yapılacak olan motokros pisti yapımı projesinin ihale aşamasında olduğu öğrenildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada “Bakanlığımızın desteği Valiliğimizin koordinasyonuyla sürdürülen çalışmalarla ilimizdeki gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği spor tesislerinin büyük bölümü tamamlanmıştır, ihalesi yapılan ya da projelendirilen yatırımların da tamamlanması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.