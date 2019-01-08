Aydın'da 133 sürücü trafikten men edildi

Aydın'da Aralık ayı içerisinde trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 133 sürücü trafikten men edilirken, 379 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 146 bin 526 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 13 bin 681 araca 4 milyon 754 bin 762 TL para cezası tatbik edilmiştir. Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 133 sürücü trafikten men edilmiş, kusurlarından dolayı 379 sürücünün ehliyetine el konulmuş, 1846 araç trafikten men edilmiştir. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2018 Aralık ayı içerisinde İlimiz sınırlarında maddi hasarlı 200, yaralamalı 222, ölümlü 4 olmak üzere toplam 426 trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalarda toplam 315 vatandaşımız yaralanmış, maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.