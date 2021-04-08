Aydın'da 14 bin öğrenci depreme karşı eğitilecek

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Aydın'da Aydın Valiliği örnek bir projeye imza attı. Aydın'da 14 bin 439 birinci sınıf öğrencisine çocuklara eğlenirken öğrenecekleri 'Deprem Eğitimi Boyama Kitabı' dağıtıldı.

Aydın ili birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle Aydın Valiliği'nin önderliğinde 'Deprem Eğitimi Boyama Kitabı' hazırlandı. Aydın'da eğitim gören birinci sınıf öğrencilerine dağıtılan boyama kitapları ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. Proje kapsamında Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu'nda proje tanıtım etkinliği düzenlendi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından birinci sınıf öğrencilerine dağıtılan Deprem Eğitim Boyama Kitapları öğrenciler tarafından da beğenildi. Aksoy'un elinden kitaplarını alan öğrenciler kitapta yer alan alanları boyarken, boyama alanlarının yanlarında yer alan eğitici bilgilerle de deprem anı başta olmak üzere öncesi ve sonrasında neler yapacaklarını okuyarak öğrenecek.

"Örnek bir proje olacağını düşünüyoruz"

Projenin Türkiye genelindeki illere de örnek olacağını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Aydın deprem bölgesi içerisinde yer alan bir ilimiz. Dolayısıyla toplumuzun her kesiminin depreme duyarlı hale gelmesi gerekiyor. 2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından 'deprem eğitim yılı' olarak ilan edildi. Aydın genelinde de bugüne kadar gerçekleştirilen bir çok eğitim faaliyeti ile 45 bin kişiye eğitimler verildi. Aydın Valiliği olarak Türkiye genelinde örnek olmasını düşündüğümüz bir proje geliştirdik. Bu proje ile çocuklarımızın deprem konusunda daha duyarlı hale gelmelerini amaçlıyoruz. Proje kapsamında 14 bin 439 birinci sınıf öğrencisini kapsayacak Deprem Eğitimi Boyama Kitabı hazırlattık. Bu kitabın amacı çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak. Kitaplarımız tüm okullarımızdaki birinci sınıf öğrencilerimize dağıtıldı. Hem boyamaları yapacaklar hem de kitapta yazılı olan bazı özet bilgiler ile de bilgi sahibi olacaklar. Bizler örnek olarak projeyi başlattık. Diğer okullarımızın da bu konuda yapacağı çalışmalar da bir örnek oluşturması açısından önemli. Özellikle birinci sınıf tercih etmemizin nedeni de çocuklarımızın bu yaşta bu eğitimi almaları ve daha duyarlı nesiller yetişmesidir. Çocuklarımızın duyarlılığı oldukça önemli. Bazen bu duyarlılığı göstermeyen anne ve babalarını da uyarma gibi bir pozisyonları var. Çocuklarımız konuyu benimsedikleri zaman bunun toplumun tüm kesimleri tarafından da kabul edilmesi daha büyük bir fırsat oluşturmuş oluyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra, Vali Yardımcısı Hüseyin Faruk Günay, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ve Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu Müdürü Mustafa Kolka katıldı.