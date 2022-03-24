Aydın'da 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında aralarında hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın da olduğu 15 şüpheli yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri son 24 saat içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında haklarında; hırsızlık, kasten yaralama, görevi memura mukavemet, dolandırıcılık ve benzeri gibi çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin de olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.