Aydın'da 15 aranan şahıs yakalandı, 9'u tutuklandı

Aydın'da son yirmidört saat içinde yapılan operasyonlarda çeşili suçlardan aranması bulunan 15 şahıs yakalanırken, 9'u tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda, Nitelikli dolandırıcılık suçundan 8 yıl cezası olan B.G, Hırsızlık, silahla tehdit suçlarından 7 yıl 6 ay cezası olan A.K, Hırsızlık suçundan 7 yıl cezası olan Ş.K, Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 6 yıl cezası olan E.A, Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 5 yıl cezası olan İ.K, Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay cezası olan O.S,Yaralama suçundan 2 yil 7 ay cezası olan N.K ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam15 şahıs yakalanırken, bunlardan 9 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.