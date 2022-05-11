Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-14) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın il Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.