Aydın'da 15 mahallede muhtarlık seçimi heyecanı yaşanıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından alınan karar ile Aydın'ın 15 mahallesinde farklı nedenlerle boşalan muhtarlıklar için seçim yapılıyor. Aydın'daki seçimlerde 99 sandıkta 27 bin 842 seçmen oy kullanacak.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler ile Aydın'da göreve gelen ancak seçimlerin ardından vefat, istifa gibi farklı nedenlerden dolayı boşalan 15 mahalle muhtarlıkları koltukları için ara seçime gidildi. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işleminin gerçekleştirileceği okullara gelen mahalle sakinleri HES kodu kontrolleri ile bina içerisine alınıyor. Seçimler Korona virüs ile mücadele kapsamında maske ve mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilmesi sağlarken, okul binalarında ve çevresinde çok sayıda polis ekibi görev yapıyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Aydın ilinde 6 Haziran günü yapılacak olan mahalle muhtarlığı ara seçimlerinde 15 mahallede 99 sandıkta, 27 bin 842 seçmen oy kullanacaktır. Muhtar adaylarına başarılar diliyorum. Seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılması için gerekli tedbirler alınmıştır. Sonuçlar hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Aydın'da muhtarlık ara seçimlerinin gerçekleştiği mahalleler ise şu şekilde oluşuyor;

“Efeler ilçesinde Kardeşköy, Ovaeymir, Bademli ve Cuma Mahalleleri, Germencik ilçesinde Mursallı Mahallesi, Çine ilçesinde Yeşilköy Mahallesi, Didim ileçsinde Denizköy Mahallesi, Söke ilçesinde Atatürk Mahallesi, Kuşadası ilçesinde Camiatik Mahallesi, Kuyucak ilçesinde Aydınoğlu ve Dereköy Mahalleleri, Nazilli ilçesinde Altıntaş, Dualar ve Hamidiye Mahalleleri ile Yenipazar ilçesinde Donduran Mahallesi"