Aydın'da ‘15 Temmuz Sancak Koşusu' yapılacak

Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Sancak Koşusu, Aydın'da da yapılacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ Ülke genelinde her yıl düzenlenmekte olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile milli birliğimize ve demokrasiye olan inancımız güçlenmektedir. İnanç, dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşımak, milli birlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, hatırlatmak, tüm şehitlerimizin ve 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızın anısını yaşatmak amacıyla, 15 Temmuz 2020 tarihinde, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek ülke genelinde 81 ilde aynı anda 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu etkinliği yapılacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan "Sancak Koşusu" 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 22.00'da tüm illerde aynı anda başlayacak. Tüm illerde olduğu gibi Aydında da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında sancak koşusu yapılacaktır. 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek Atatürk Spor Salonu önünden başlayacak, Atatürk Kent Meydanı Tören Alanı'nda sona erecektir” denildi.