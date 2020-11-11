İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da 1505 personelle Korona virüs denetimi

Aydın’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 400 ekip 1505 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 27 bin 230 TL para cezası uygulandı.

Aydın'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 400 ekip 1505 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 27 bin 230 TL para cezası uygulandı.


Aydın il genelinde yapılan denetimlerde 1505 personel görev yaptı. Kovid-19 ile ilgili alınan kararlara uyulup uyulmadığının bakıldığı denetimlerde, 126 şehirlerarası, 514 şehir içi toplu ulaşım araçları, 113 ticari taksi, 8 pazar yeri, 796 iş yeri denetlendi. 139 iş yeri uyarılırken, maske takmayan 6 kişiye cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 27 bin 230 TL para cezası uygulanırken, izolasyon kurallarına uymayan 43 kişi KYK yurtlarında karantinaya alındı.


Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada denetimlere aralıksız devan edileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.