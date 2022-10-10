Aydın'da 16 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 16 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Aydin il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, Hırsızlık suçundan 22 yıl cezası olan M.K., yine hırsızlık suçundan 17 yıl 1 ay cezası olan M.S ile birlikte, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 16 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemler için adli makamlara teslim edildi..