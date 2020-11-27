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Aydın'da 16 bin 110 denetimde 536 bin TL ceza uygulandı

Aydın’da Korona virüs denetimleri kapsamında 16-25 Kasım tarihleri arasında yapılan 16 bin 110 denetimde, 536 bin 012 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Korona virüs denetimleri kapsamında 16-25 Kasım tarihleri arasında yapılan 16 bin 110 denetimde, 536 bin 012 TL cezai işlem uygulandı.


Aydın Valiliği 16-25 Kasım denetim verilerini paylaştı. 1408 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 3 bin 820 şehiriçi toplu ulaşım aracı, 1316 ticari taksi, 9 bin 441 iş yeri, 125 pazaryeri ekipler tarafından denetlendi. Bu denetimlerde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 536 bin 012 TL cezai işlem uygulandı.

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