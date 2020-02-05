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Aydın'da 16 bin araca 7 milyon lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın’da, 2020 yılının ilk ayı içerisinde il genelinde yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 16 bin 745 araca, 7 milyon 13 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2020 yılının ilk ayı içerisinde il genelinde yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 16 bin 745 araca, 7 milyon 13 bin lira ceza kesildiği bildirildi.


Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 134 bin 156 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 16 bin 745 araca 7 milyon 13 bin 332 TL para cezası tatbik edildi. Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu, 244 sürücü trafikten men edildi. Bin 852 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 421 sürücünün de ehliyetine el konuldu.



Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 Ocak ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında 247 maddi hasarlı, 233 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 483 ayrı trafik kazası meydana geldi. 373 kişinin yaralandığı kazalarda, 3 kişi de hayatını kaybetti.

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