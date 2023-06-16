Aydın'da 16 bin genç, üniversite için ter dökecek

Ülke genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çerçevesinde gerçekleştirilecek olan sınav için Aydın'da 16 bin 560 öğrenci ter dökecek.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenciyi sınav telaşı sararken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. TYT ile AYT ve YDT olarak 2 bölümden oluşacak sınavlarda öğrenciler ter dökecek. Aydın'da 17 Haziran Cumartesi günü 59 merkezde gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 8 bin 54 erkek, 8 bin 506 kız olmak üzere toplam 16 bin 560 kişi girecek. 18 Haziran Pazar günü 43 merkeze yapılacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 5 bin 624 erkek, 6 bin 173 kız olmak üzere toplam 11 bin 797 kişi katılacak. Pazar günü öğleden sonra 6 binada yapılacak olan Yabancı Dil Testi'ne de (YDT) 871 erkek, bin 2 kız olmak üzere toplam bin 873 kişi katılacak.