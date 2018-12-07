Aydın'da 16 bin sürücüye 5,5 milyon lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın'da geçtiğimiz Kasım ayında polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 16 bin 126 sürücüye 5 milyon 496 bin lira ceza kesildi.

Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 141 bin 103 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 16 bin 126 araca 5 milyon 496 bin 286 TL para cezası tatbik edildi.

Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 196 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 446 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, 2 bin 73 araç da trafikten men edildi.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2018 Kasım ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 212, yaralamalı 247, ölümlü 3 olmak üzere toplam 462 ayrı trafik kazası meydana geldi. 359 kişinin yaralandığı kazalarda, 3 kişi ise hayatını kaybetti.