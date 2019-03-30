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Aydın'da 1600 jandarma sandık güvenliğini sağlayacak

AYDIN (İHA) – Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde jandarma sorumluluk bölgesindeki 950 seçim sandığının güvenliği için bin 600 personel görevlendirdi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve vatandaşların güvenli bir ortamda oy verme görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla il genelinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Merkez Efeler ilçesi ve diğer 16 ilçede bulunan 540 jandarma sorumluluk bölgesindeki kurulacak 950 sandığın güvenliği için bin 600 jandarma personeli görevlendirildi.


Jandarma ekiplerinin oy verme işleminin başlamasından önce ve oy sayımlarının tamamlanıp sonuçlar açıklanıncaya kadar görevlerinin başında olacakları belirtildi.

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