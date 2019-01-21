Aydın'da 166 kader mahkumu okullarda çalışıyor

Aydın'da kamu hizmeti cezası bulunan 166 hükümlü belirlenen okullardaki eksiklikleri, denetimli serbestlik tedbiri altında gideriyor.

Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Efeler Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmaları, Aydın Cumhuriyet Savcısı Kasım Tüten, İl milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Başsavcı vekili Kamil Özalp, Aydın Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Bayrak, Efeler Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Okul Müdürü Erol Çalışkan yerinde inceledi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın'da 166 hükümlünün çeşitli kamu kurumlarında çalışarak kamu hizmeti yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belirterek, “Denetimli serbestlik şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibi yapılarak topluma kazandırılmalarını sağlayan alternatif bir ceza infaz yöntemi. Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı olarak Efeler'de 83, İncirliova'da 26, Koçarlı'da 2, Köşk'te 7, Çine7de 6, Karpuzlu'da 1, Germencik'te 41 olmak üzere toplam 166 hükümlü çeşitli kamu kurumlarında kamu hizmeti yükümlülüklerini yerine getiriyor. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı'nca ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlü, mağdurlar ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere ihtiyaçları doğrultusunda İŞKUR işbirliğinde kendi işyerini açmaya yönelik projeler hazırlanmış, bu kapsamda 2 2 eski kükümlüye işyeri açılmıştır. Denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülere ve ailelerine gıda, giyim, ayakkabı, okul kıyafeti ve kırtasiye yardımında bulunulmuştur. Bu tür yardımlarımız devam edecektir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise “Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. Okullarda en çok sıkıntısını çektiğimiz konulardan birisi okullarımızın fiziki imkanlarının iyileştirmesi yönünde hizmetli çalıştırmaktı. Bu protokol gereğince hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla yapılan bu hizmeti değerli buluyorum. Hükümlülere yapacak oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ara ve yaz tatillerinde bu hizmet devam edecek” diye konuştu.