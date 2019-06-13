İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da 17 bin araca 5.8 milyon ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın’da, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 17 bin 368 kusurlu araca 5 milyon 816 bin lira ceza kesildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 17 bin 368 kusurlu araca 5 milyon 816 bin lira ceza kesildi.


Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 158 bin 301 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 17 bin 368 araca 5 milyon 816 bin 889 TL para cezası tatbik edildi. Mayıs ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 162 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 227 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, 2 bin 273 araç trafikten men edildi.



Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Mayıs ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 220, yaralamalı 266, ölümlü 1 olmak üzere toplam 487 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 366 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.