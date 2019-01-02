Aydın'da 171 projeden 102'si TÜBİTAK'tan destek gördü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu (TÜBİTAK) tarafından 2018 yılı içerisinde Aydın'dan okullar bazında yapılan 171 proje başvurusundan 102'si desteklenmeye hak kazanırken, kabul oranı yüzde 59.65 olarak gerçekleşti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl düzenlenen 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı sonuçları açıklandı. Öğrencilerimizi bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı sağlanması, 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerden oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen Bilim Fuarları faaliyetlerinden oluşan “4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları” na bu yıl Türkiye genelinde 13 bin 541 başvuru yapılmış olup 4 bin 678 başvuru kabul edilmiş ve başvuru kabul oranı yüzde 34.5 olarak gerçekleşmiştir. İlimizde ise bu yıl 171 başvuru yapılmış olup 102 proje kabul görmüş ve kabul oranı yüzde 59.65 olarak gerçekleşmiştir” denildi.