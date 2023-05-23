Aydın'da 172 engelli ve eski hükümlü iş sahibi oldu

Aydın'da engelli ve eski hükümlülere yönelik verilen hibe desteği 2016 yılından bu yana toplam 7 milyon 860 bin TL olurken, bu sürede toplam 172 engelli ve eski hükümlü de iş sahibi oldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği projesi ile Aydın'da 2016 yılından bu yana 103'ü engelli, 69'u eski hükümlü olmak üzere toplam 172 engelli ve eski hükümlü iş sahibi oldu. Bu işletmeler için de toplam 7 milyon 860 bin TL hibe desteği verildi. Yeni dönem için başvurular da devam ederken, yeni dönem proje başvuruları 9 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

Konu ile ilgili İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Kurumumuz tarafından engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerine kurmasına yönelik hibe projeleri kabul edilen 2023/1. dönem proje sahibi engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza, temsili hibe çekleri İl Müdürümüz Rahmi Terzi, Müdür Yardımcımız Nazmi Yaman ve şube müdürlerimiz tarafından takdim edildi. İl Müdürlüğümüzce sağlanan hibe ile 2016 yılından bugüne kadar 172 adet işletme kurulmuştur. Bunların 103'ü engelli, 69'sı eski hükümlülere aittir. Bu işletmeler için toplam 7 milyon 860 bin TL hibe ödenmiş ve bu sayede ilimiz ekonomisine de büyük katkı yapılmıştır. Yeni dönem proje başvurularımız için son başvuru tarihi 9 Haziran 2023 tarihine kadar devam etmektedir. Hibe projemizden faydalanarak iş kuracak olan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.