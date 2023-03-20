Aydın'da 18 bin depremzedeye psikolojik destek verildi

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Aydın'a gelen 18 bin 660 depremzedeye psikolojik destek verildi.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreminin yaralarını sarmak için Aydın'da da valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede deprem bölgesinden Aydın'a gelen depremzede vatandaşlara yönelik psikososyal destek hizmetleri de veriliyor. Depremzedelere psikolojik destek sağlamak amacıyla vatandaşları ziyaret eden Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek personelleri depremzedelerle görüşerek hem psikolojik yardım sağlıyor hem de ihtiyaçların tespitinin yapılmasına destek oluyor. Bu çerçevede çalışmalarını yürüten Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, son 1 ayda 3 bin 56 haneye ulaşarak deprem bölgelerinden Aydın'a gelen toplam 18 bin 660 depremzedeye psikososyal destek verdi.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Biz büyük bir aileyiz. Asrın felaketi sonrasında Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizden şehrimize gelen misafirlere 1 ay içerisinde 3 bin 56 hane 18 bin 660 misafirlerimiz ile birebir iletişime geçerek depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı.