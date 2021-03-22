Aydın'da 18 kişi KGYS'ye takıldı

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kentin birçok alanında hayat normale dönerken, Aydın genelinde yapılan denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son 6 günde kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar denetlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 15-21 Mart tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 193 kişi ikaz edilirken maske takmayan 11 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 7 kişi olmak üzere toplam 18 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “KGYS kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 193 şahıs ikaz edilmiş, 11 şahsa maske takmamaktan, 7 şahsa da sokağa çıkma yasağını ihlalden olmak üzere toplam 18 şahsa idari işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.