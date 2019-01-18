Aydın'da 180 bin öğrenci yarıyıl tatiline çıkıyor

Türkiye'de 17 Eylülde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte Aydın'da 180 bin 198 öğrenci yarıyıl tatiline çıkacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk yarıyıl dönemi için son ders zilinin çalmasıyla birlikte Aydın'da okul öncesinde 70 anaokulu ve 324 anasınıfında toplam 17 bin 204 öğrenci ve bin 52 öğretmen 331 ilkokulda 54 bin 684 öğrenci ve 3 bin 651 öğretmen, 239 ortaokulda 59 bin 71 öğrenci ve 4 bin 616 öğretmen, 165 lisede 48 bin 540 öğrenci ve 4 bin 873 öğretmen ile 28 özel eğitim okulunda 699 öğrenci ve 275 öğretmen olmak üzere il genelinde 833 okulda 180 bin 198 öğrenci karne alacak ve 14 bin 467 öğretmen sömestre tatiline girecek.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek törende öğrencilerin karne heyecanına ortak olacak. 2018-2019 eğitim öğretim yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.