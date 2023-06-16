Aydın'da 189 bin 694 öğrenci karne sevinci yaşadı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Karne Töreni'nde, Aliya İzzet Begoviç İlkokulu'nda öğrencilerin karnelerini verdi. Aydın'da 3 bin 780'i depremzede olmak üzere 189 bin 694 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Aydın il genelinde 26 bin 406 Okul Öncesi, 60 bin 749 İlkokul, 57 bin 240 Ortaokul, 45 bin 299 Ortaöğretim (lise) olmak üzere toplam 189 bin 694 öğrenci karnelerini alarak, 15 bin 951 öğretmenle birlikte yaz tatiline girdi. 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ardından Aydın'da misafir edilen toplam 3 bin 780 depremzede öğrenci de karnelerini aldı.

Efeler Aliya İzzet Begoviç İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a öğrenciler girişte çiçek sundu. Vali Aksoy ve beraberindeki il protokolü okulda hazırlanan yıl sonu sergini gezip, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Aksoy karne töreninde yaptığı açıklamada, “2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı çocuklarımızın karne almasıyla tamamlanmış oldu. 189 bin 694 öğrenci bugün karne aldı. Temennimiz öğrencilerimizin yaz tatilini iyi geçirerek yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanmalarıdır. Öğrencilerimizin dinlenmelerini, tatil yapmalarını ve kitap okumalarını tavsiye etmekteyiz. Bu süreç içerisinde özellikle 06 Şubat'ta yaşanan deprem nedeniyle ilimize gelen depremzede ailelerimizin çocuklarının eğitimlerinin aksamaması için okullarımıza aldık. Bugün itibariyle de 3 bin 780 depremzede öğrencimiz karnelerini aldılar. Eğitimin aksamaması konusunda bütün kurum ve kuruluşlarımız büyük bir gayret gösterdi. Onların eğitimlerinin aksamaması konusunda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Artık yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına şimdiden başlıyoruz. Önümüzdeki yıl daha iyi bir şekilde eğitim ve öğretimimizi daha üst seviyeye taşımak için ilgili arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.