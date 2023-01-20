Aydın'da 189 bin 827 öğrenci karne aldı

Aydın'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile 189 bin 827 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2022-23 Eğitim-Öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesinden dolayı Işıklı İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karnelerini Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan verdi. Ayrıca bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla gönderilen kitaplar da öğrencilere hediye edildi. Aydın il genelinde 103 anaokulu, 330 bünyeli anasınıfı, 334 ilkokul, 237 ortaokul, 163 lise ve 39 özel eğitim kurumu olmak üzere toplamda 876 okulda 189 bin 827 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Yardımcısı Gödekmerdan ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıtırken, öğrencilere tatilde bolca kitap okumaları tavsiyesinde bulunuldu.

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan; “Bugün ülke genelinde olduğu gibi Aydın ilimizde de birinci yarıyıl dönemimizin sonuna geldik. Bugün öğrencilerimiz karnelerini alacaklar ve 15 günlük bir tatile girecekler. İlimiz genelinde 876 okulumuzda 15 bin 800 öğretmenimiz emek verdi ve yaklaşık 190 bin öğrencimizin bugün karnelerini veriyoruz. İnşallah sağlıkla ve mutlulukla karnelerini alıp aileleriyle birlikte mutlu bir tatil geçirirler. Bu yıl Bakanlığımız istisnasız bütün öğrencilerimize kitap hediye etme kampanyası uyguladı. Biz de Aydın'da da okullarımızda öğrencilerimizin tamamına kitap hediye ediyoruz. İnşallah çocuklarımız kitaplarını tatilde okuyarak, tatillerini güzel değerlendirmiş olurlar” dedi.

Efeler ilçesi Işıklı İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halil Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, protokol üyeleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.