Aydın'da 19 CHP'li partisinden istifa etti

AYDIN (İHA) – Aydın'da, Efeler İlçe Seçim Kurulu önünde bir araya gelen CHP Efeler İlçe Başkanlığı üyesi olan 19 kişi, partiden istifa dilekçelerini teslim etti.

CHP'den istifa edenler adına konuşan Burhan Ünlü, “Bizler genç yaşlı, kadın erkek, işçi, köylü, memur, öğrenci ve esnaf olarak gönül verdiğimiz, gönülden sevdiğimiz, seçimlerde bir oy daha fazla alabilmek için gece gündüz, dağ tepe demeden çalıştığımız, il ilçe yönetimlerinde yöneticilik, mahallelerde mahalle sorumluluğu, delegelik yaptığımız, kısacası her biriminde görev alıp emek harcadığımız yeri geldiğinde ailemizden, işimizden, maddi olanaklarımızdan fedakarlık yaparak bugüne gelmesinde küçük de olsa pay sahibi olduğumuz CHP'deki ‘yelik görevimizden bugün itibari ile istifa ediyoruz” dedi.

Aydın'da oluşan tablo karşısında CHP'de siyaset yapma şanslarının kalmadığını savunan Ünal, “CHP emek partisiydi. CHP ezilenlerin, sömürülenlerin partisiydi. CHP Halkın partisiydi. Ancak gelinen noktada, Aydın ili ve ilçelerinde CHP tüm bu değerlerinden uzaklaşmıştır. Seçimlerin kaybedilmesine seyirci ve sessiz kalan il yönetimini ve Genel Merkezi protesto ediyoruz. Hangi kriterlere göre atandığı belli olmayan belediye başkan adayları, ilçe yönetimine atanan bazı yöneticiler, il yönetimi ve CHP Genel Merkezle siyasi ahlaki, kültürel ve en önemlisi de ideolojik yol ayrımına gelerek farklı düşündüğümüze inanıyor, beraber çalışamayacağımızı belirtiyoruz. Bizler bazıları gibi koltuk sevdalısı değiliz. Gönülden CHP sevdalısıydık. Bunu bitirmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu istifamız, bu mantığa karşı isyandır. Bizler bizleri koyun olarak görmeye başlayan bu zihniyete karşı çıkıyor ve artık dur diyoruz. Bu nedenlerle istifalarımızı sunmuş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.