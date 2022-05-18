Aydın'da 19 Mayıs kutlamaları erken başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına erken başladı. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda ile başlayan etkinlikte 3 farklı grup sahne aldı.

ABB Konservatuarı eğitmenlerinden aldıkları dersler ile bir müzik grup oluşturan otizmli çocuklar, Otizm Ritim Grubu ismiyle sahne almaya başladı. Daha önce de Büyükşehir Belediyesi organizasyonlarında sahne alan çocuklar, 19 Mayıs etkinlikleri için de muhteşem bir performans sergiledi.

Etkinlikte sahne alan efeler ise yerel dansları ile sahne aldı. Çeşitli yörelere ait halk oyunlarını büyük bir heyecan ile sahneye taşıyan genç dansçılar, solo ve grup performansları ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Etkinliğin finalini ise Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ile uyumlu bir şekilde sahneyi dolduran Yenipazar Gençlik Ritim Grubu yaptı. Ritim grubu 25 kişilik geniş bir ekiple sahne alırken, farklı tarzlardaki şarkıları özgün bir şekilde yorumladı. Ritim grubunun, uyumları ve enerjileri ise dinleyicilerin takdirini kazandı.

Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan ve programda sahne alan ekipleri tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs kutlamalarını çeşitli etkinlikler ile sürdüreceklerini belirtti.