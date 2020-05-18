İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da “19 Mayıs TFT Turnuvası” düzenlenecek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aydın E-Spor İl Temsilciliği koordinatörlüğünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Teamfight Tactics (TFT) turnuvası düzenlenecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aydın E-Spor İl Temsilciliği koordinatörlüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Teamfight Tactics (TFT) turnuvası düzenlenecek.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korona virüsü tedbirleri kapsamında pandemi döneminde evde kalan gençlere dijital ortamda ulaşmaya devam ediyor. Pandemi dönemi sürecinde bir çok online etkinlik gerçekleştiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs 2020 19.19' da başlayacak olan TFT turnuvasını Aydın E-Spor İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirecek.


19 Mayıs TFT Turnuvasına başvuru yapıldıktan sonra E-Spor İl Temsilcisi yetkilileri iletişime geçerek yapılacak işlemler ile ilgili bilgilendirme yapacak.


TFT turnuvası sonucunda derece elde eden sporculara çeşitli ödüller takdim edilecek. İlk üç derece elde eden sporculara E-Spor İl Temsilciliği tarafından para ödülü, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya, eşofman takımı, satranç seti, t-shirt ve spor çantası hediye edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.