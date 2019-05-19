Aydın'da 19 Mayıs törenlerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100.yıl kutlamaları Aydın'da coşku içerisinde kutlandı.

Aydın'da ilk tören Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Ökkeş Demir yaptığı konuşmada gençlere seslenerek “Milli Mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında, en büyük etken olacaktır. Sizler Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız. Sizler şahlanış ve yükselişimizsiniz. Şan ve şerefle dolu tarihimizin gururunu sizden sonra gelecek nesillere aktaracak olan sizlersiniz. ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü rehber edinerek görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getireceğinizden hiç şüphemiz yoktur” dedi.

Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından tören Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda hazırlanan etkinliklerle devam etti. Burada düzenlenen etkinliklerde öğrenciler tarafından günün önem ve anlamını belirten şiir ve konuşmaları yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcuların tekvando, jimnastik ve güreş takımlarının gösterileri ilgi ile izlendi. Çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Sahada bulunan kültürel ve sportif stant ve istasyonların protokol tarafından gezilmesi ile törenler sona erdi.

Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.