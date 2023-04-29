Aydın'da 19 yıllık “kuyu cinayeti” aydınlatıldı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 19 yıl önce bahçesindeki 48 metrelik artezyen kuyusunda ölü olarak bulunan A.H.A.'nın oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi Topraklık mevkiinde 10 Eylül 2004 tarihinde meydana gelen “kuyu cinayeti” 19 yıl sonra aydınlatıldı. Edinilen bilgiye göre, 2004 yılında A.H.A. isimli bir kişi bahçesindeki 48 metrelik artezyen kuyusunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından A.H.A.'nın düşme sebebiyle öldüğü belirtilerek dosya kapandı. Ancak 2018 yılında Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geçmiş yıllara ait faili meçhul cinayet, kasten öldürme ve ayrıca meydana gelen şüpheli ölümler araştırılmaya devam edildiği esnada, kuyuya düşerek ölen A.H.A'nın da ölümü şüpheli bulunarak dosya 2018 yılında tekrar açıldı. Yeniden açılan dosya sonrasında yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli şahısların ve bilgi sahiplerinin ifadeleri alındı.

“Oğlu itiraf etti”

Alınan ifadelerde ölen A.H.A.'nın oğlu Y.A., olay günü babasıyla kuyunun başında tartıştıklarını ve babasının kuyuya düştüğünü itiraf etti. 19 yıl aradan sonra düşme neticesi ölüm olarak kapatılan dosya tekrar açılarak cinayet olduğu ortaya çıkarıldı. Şüpheli Y.A. ise işlemlerinin ardından bugün çıkarıldı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.