Aydın'da 2 adet ruhsatsız tabanca ve tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Efeler, Kuşadası, Söke ve Germencik ilçelerinde yapılan yol kontrol ve uygulama faaliyetlerinde 1630 şahıs ve 70 araç sorgusu yapıldı. Kuşadası Yeniköy Mahallesi'nde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçtan bir adet 7 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 7 fişek, Efeler Serçeköy yol kontrol ve uygulama noktasında ise şüphe üzerine durdurulan bir araçta bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 20 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca Söke Atburgazı Mahallesi'nde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 2 adet heykel, bir adet çömlek kapağı, bir adet tarihi taş ele geçirildi.

Jandarma tarafından yapılan yol kontrol ve uygulama faaliyetlerinde 9 şüphelinin yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.