Aydın'da 2 ayrı suçtan aranan firari şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kasten öldürme ve dolandırıcılık suçlarından aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak ilçesinde “Kasten Öldürme” suçundan 8 yıl 15 gün, “kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere 2 ayrı suçtan toplam 10 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan K.K. isimli şahıs yakalandı. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan K.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.