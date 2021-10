Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete açıldı

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsü içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu bugünden itibaren hizmete açıldığını belirterek, yurdun Aydın'a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu, içerisinde spor ve sosyal tesisleri ile öğrencileri sosyal ve kültürel yaşamlarını destekleyici hizmetler bulunduruyor. Sergi alanı, konferans salonu bulunan yurtta ayrıca çalışma atölyesi salonları, mescit, berber, terzi, market olanakları ile öğrencilerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılanacağını belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve konforlu ortamlarda çok uygun şartlarda barınma imkanına sahip olacağını belirtti.

"Yurt yatırımları sürüyor"

Aydın'da artan öğrenci sayısına göre yurt yatırımlarının da sürdüğünü belirten Özmen, "Bilindiği üzere Efeler ilçemizde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 760 kişilik olan erkek öğrenci yurdu 2021 yılında 524 yatak kapasitesi artışı ile bin 284 kişiye ulaşmıştır. Ayrıca üniversite kampüs yerleşkesinde bin 500-2 bin kişilik erkek yurdunun da temeli atıldı. Efeler ilçemizde 2021 yılı kız öğrenci yurt kapasitesi de üniversite yerleşkesinde bulunan Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'ne bağlı 2392 kapasiteli D Bloğun hizmete girmesiyle birlikte 4 bin 398 oldu" diye konuştu.

"Öğrenciler için her türlü imkan sunuluyor"

"Öğrenci yurtlarında üniversite öğrencilerinin günümüz gereklerine uygun, konforlu ortamlarda, güven ve huzur içerisinde barınmasını sağlıyor" diye ifadelerini kullanan AK Partili Özmen, "Yurtlarımızda öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmeleri için gerekli olan her türlü imkânı sunuyoruz. Bu amaçla dünyanın en kapsamlı, kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz. Belli bir amaçla, kötü algıyla milletimizi kandırmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olmasının bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz" dedi.

Teşekkür etti

Yurt yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Özmen şunları söyledi; "Öğrenci kardeşlerimize yeni eğitim ve öğretim yılında zihin açıklığı ve başarılar diliyor, bugün itibari ile hizmete girecek olan, temizlik, konfor, çalışma imkanları, güvenlik bakımından her alanda yüksek standartlara sahip 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdumuzun gençlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yurdun yapımında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, milletvekillerimize ve destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."