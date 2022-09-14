Aydın'da 2 bin 950 konut yapılacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan olan konut projesi çerçevesinde Aydın'ın 11 ilçesinde toplam 2 bin 950 adet konut inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül Pazartesi günü açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliğini taşıyan projeye başvurular başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.C. Halk Bankası A.Ş.'nin proje ilinde bulunan yetkili şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 - 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecek. E-Devlet başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecek. 2+1 ve 3+1 konut tipi ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak olup, projeye başvuracak vatandaşlardan başvuru bedeli olarak 500 TL alınacak.

"En fazla Efeler, en az Karpuzlu ilçelerinde yapılacak"

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut hamlesine ilk günde 92 bin başvurunun yapıldığı açıklanırken, Aydın'da da yapılacak olan konut sayıları belli oldu. Aydın'ın 11 ilçesinde 2 bin 950 adet konut inşa edileceği açıklanırken, en az konut Karpuzlu'da yapılacak. Açıklanan rakamlara göre Aydın'da; Bozdoğan ilçesinde 196, Buharkent ilçesinde 300, Karacasu ilçesinde 315, Karpuzlu ilçesinde 48, Koçarlı ilçesinde 79, Kuyucak içesinde 265, İncirliova ilçesinde 150, Çine ilçesinde 228, Efeler ilçesinde 350, Nazilli ilçesinde 139, Söke ilçesinde 250 ve Merkez'e 630 adet konut ayrıldı. Listede yoğun konut ihtiyacının olduğu Kuşadası ve Didim yer almazken, en fazla konut yapılacak ilçe de Efeler oldu.