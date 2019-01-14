Aydın'da 2 iş yerine 34 bin lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın'da, Ticaret İl Müdürlüğü geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde iki işyerine toplam 34 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğüne aralık ayı içerisinde 21 adet tüketici şikayeti başvurusu yapıldı. Bu şikayetlerin 12'si ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan cep telefonu:4, mobilya:2, sağlık hizmeti:2 ve birer adet buzdolabı, otomobil, eğitim-öğretim ücreti ve konutu içerirken; 4'ü iş yeri dışında yapılan satış sözleşmeleri, 3'ü banka ve birer adet garanti belgesi ile taksitli satış sözleşmesi şikayetlerinden oluştu. Bir tüketici şikayeti gereği için iş yeri merkezinin bulunduğu İstanbul Valiliğine gönderildi.

İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 07 ve 13 Aralık 2018 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 8'i tüketici lehine, 3'ü tüketici aleyhine ve 1'i uzlaşma olmak üzere toplam 11 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 3 bilirkişi ataması yapıldı.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Nazilli ve Didim ilçelerinde 23 iş yerinde 102 üründe fiyat etiketi yönünden denetim yapıldı. 2 iş yerindeki 2 üründe fiyat etiketi kapsamında aykırılık tespit edildi. Garanti Belgesi ile Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönünden 1 iş yerinde 10 üründe denetim yapıldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar yönünden 12 iş yerinde 12 üründe denetim yapılarak, denetim sonuçları Bakanlığa gönderildi.

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında Efeler ilçesinde 1 iş yerinde 94 üründe denetim yapıldı ve daha önce düzeltici faaliyet süresi verilen eksikliklerin düzeltildiği tespit edildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 2 iş yerine toplam 34 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.